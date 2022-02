Non sono solo "scopette". Il curling regala l'oro all'Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) A Pechino trionfa la coppia azzurra Constantini-Mosaner. È il riscatto di uno sport sottovalutato Adesso c'è da scommettere che parleremo di curling e che spazzare il ghiaccio non farà più solo ridere. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Pechino in uno sport fino a oggi sottovalutato e anche un po' preso in giro. Lo hanno fatto … Leggi su it.mashable (Di martedì 8 febbraio 2022) A Pechino trionfa la coppia azzurra Constantini-Mosaner. È il riscatto di uno sport sottovalutato Adesso c'è da scommettere che parleremo die che spazzare il ghiaccio non farà piùridere. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Pechino in uno sport fino a oggi sottovalutato e anche un po' preso in giro. Lo hanno fatto …

