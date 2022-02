“Non siamo sposati, ora voglio lui”. Pasticcio al GF Vip, Delia Duran esplosiva: scarica Alex Belli (Di martedì 8 febbraio 2022) Delia Duran ha sorpreso tutto, l’ormai ex compagna di Alex Belli è la prima finalista dell’edizione numero 6 del GF Vip. Le polemiche, nei prossimi giorni, non mancheranno. Nelle poche settimane che sono passate dall’ingresso nella casa Delia ha mostrato non solo carattere ma anche di saper catalizzare l’attenzione su di sé. Il suo avvicinamento a Barù non è passato inosservato tanto da attirare le aspre critiche non solo di Jessica Selassié ma anche di Manila e Miriana. Parole che non devono aver colpito Dulia Duran che ha assicurato di voler giocare tutte le sue carte per arrivare a lui. Nel corso della serata di ieri infatti la modella sudamericana non ha avuto mezzi termini togliendo gli ultimi dubbi anche i più diffidenti. “siamo qui dentro la casa, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022)ha sorpreso tutto, l’ormai ex compagna diè la prima finalista dell’edizione numero 6 del GF Vip. Le polemiche, nei prossimi giorni, non mancheranno. Nelle poche settimane che sono passate dall’ingresso nella casaha mostrato non solo carattere ma anche di saper catalizzare l’attenzione su di sé. Il suo avvicinamento a Barù non è passato inosservato tanto da attirare le aspre critiche non solo di Jessica Selassié ma anche di Manila e Miriana. Parole che non devono aver colpito Duliache ha assicurato di voler giocare tutte le sue carte per arrivare a lui. Nel corso della serata di ieri infatti la modella sudamericana non ha avuto mezzi termini togliendo gli ultimi dubbi anche i più diffidenti. “qui dentro la casa, ...

Advertising

AlexBazzaro : Sabato potevo cenare fuori con amici, 8 persone. 1 senza green pass. Siamo stati a casa tutti insieme. Il ristoran… - Inter : ?? | AUGURI ???? SIAMO SOLO NOI Tu che sai raccontare come nessun altro la vita, la gioia e il dolore non potevi ch… - FBiasin : Oggi qua e là è tutta una sentenza: “#Inzaghi non sa fare i cambi”. Ce ne fosse uno che lo abbia processato quando… - Skarrozzz : RT @WhitesPhD: Pensiero: Siamo tutti nella stessa tempesta, ma non siamo sulla stessa barca. Alcuni l’attraversano con uno yacht, altri c… - toldherimight : evidentemente non conosci bene coloro a cui ti stai riferendo lmao ed è anche un attimino frustrante vedere il lavo… -