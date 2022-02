"Non pensavo di venire qua a Brindisi e...". Claudio Baglioni ferma il concerto in teatro: imbarazzo e gelo siderale (Di martedì 8 febbraio 2022) Claudio Baglioni a causa del freddo, è stato costretto ad indossare il cappotto durante il suo concerto a Brindisi. Nella serata di lunedì 7 febbraio al teatro Verdi di Brindisi è tutto sold out. Ma fin da quando è salito sul palco il cantautore ha segnalato il freddo in sala, ma nulla è cambiato. Così, infreddolito, ha chiesto al suo staff di portargli il cappotto, perché la situazione si era fatta insostenibile: “Non pensavo di fare la settimana bianca a Brindisi“, ha esclamato rivolgendosi al pubblico. Baglioni così è tornato sul palco indossando il suo cappotto e ha poi scherzato con il pubblico: “Mi volete sabotare”, ha detto. “Nooo”, la risposta in coro dei tanti fan. E poi rivolgendosi ai tecnici che avevano acceso le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022)a causa del freddo, è stato costretto ad indossare il cappotto durante il suo. Nella serata di lunedì 7 febbraio alVerdi diè tutto sold out. Ma fin da quando è salito sul palco il cantautore ha segnalato il freddo in sala, ma nulla è cambiato. Così, infreddolito, ha chiesto al suo staff di portargli il cappotto, perché la situazione si era fatta insostenibile: “Nondi fare la settimana bianca a“, ha esclamato rivolgendosi al pubblico.così è tornato sul palco indossando il suo cappotto e ha poi scherzato con il pubblico: “Mi volete sabotare”, ha detto. “Nooo”, la risposta in coro dei tanti fan. E poi rivolgendosi ai tecnici che avevano acceso le ...

