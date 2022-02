Non è vero che si può donare senza green pass per “favorire” le donazioni di sangue di non vaccinati (Di martedì 8 febbraio 2022) Si sta diffondendo l’ennesima e fastidiosa bufala sulle donazioni di sangue e, in modo particolare, sul sangue dei non vaccinati. In pratica, nella comunità no-vax stanno girando varie tesi del complotto che hanno come pietra miliare il fatto che, per le donazioni di sangue, non sia necessario il green pass. Secondo i no-vax questo sarebbe dovuto al fatto che il sangue dei non vaccinati è preferibile per le donazioni, visto che quello dei vaccinati si coagulerebbe (come cercano di documentare diversi video splatter – che non hanno alcuna cifra di veridicità, ma che vengono effettuati utilizzando degli espedienti scenici che si usano, ad esempio, nelle produzioni televisive). In realtà, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 8 febbraio 2022) Si sta diffondendo l’ennesima e fastidiosa bufala sulledie, in modo particolare, suldei non. In pratica, nella comunità no-vax stanno girando varie tesi del complotto che hanno come pietra miliare il fatto che, per ledi, non sia necessario il. Secondo i no-vax questo sarebbe dovuto al fatto che ildei nonè preferibile per le, visto che quello deisi coagulerebbe (come cercano di documentare diversi video splatter – che non hanno alcuna cifra di veridicità, ma che vengono effettuati utilizzando degli espedienti scenici che si usano, ad esempio, nelle produzioni televisive). In realtà, ...

