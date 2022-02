Nomination agli Oscar come miglior film per “È stata la mano di Dio” (Di martedì 8 febbraio 2022) “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino ottiene la Nomination all’Oscar come miglior film. Vi riproponiamo la rcensione di Guido Sacerdote Durata: 130’ Genere: Drammatico, autobiografico Interpreti: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Renato Carpentieri Valutazione IMDB: 7.9/10 Nato in un ambiente medio borghese di Napoli, Fabietto Schisa (Filippo Scotti) è un giovane studente del liceo classico che non ha ancora capito il vero senso della vita. Forse vuole fare filosofia dice a sua madre, magari è invece il cinema, ma la certezza è quella di sfruttare al meglio la sua sensibilità ben oltre la media degli adolescenti. Oltre agli onori, il suo carattere ha però dei pesanti oneri e questa diversità ... Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) “Èladi Dio” di Paolo Sorrentino ottiene laall’. Vi riproponiamo la rcensione di Guido Sacerdote Durata: 130’ Genere: Drammatico, autobiografico Interpreti: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Renato Carpentieri Valutazione IMDB: 7.9/10 Nato in un ambiente medio borghese di Napoli, Fabietto Schisa (Filippo Scotti) è un giovane studente del liceo classico che non ha ancora capito il vero senso della vita. Forse vuole fare filosofia dice a sua madre, magari è invece il cinema, ma la certezza è quella di sfruttare al meglio la sua sensibilità ben oltre la media degli adolescenti. Oltreonori, il suo carattere ha però dei pesanti oneri e questa diversità ...

