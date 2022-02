“Noi dobbiamo tutelarlo | ma…” | Roma | la frecciata di Tiago Pinto

Advertising

peppeprovenzano : Solidarietà alle due #ispettricidellavoro cui è stato impedito l'ingresso in un'azienda, a Milano, con pesanti mina… - Corriere : «Ecco siamo noi che ci dobbiamo dare un limite perché dall’altra parte c’è sempre un essere umano con dei sentiment… - juventusfc : Allegri ?? «Non dobbiamo pensare che tutte le responsabilità d'attacco siano su Vlahovic. Lui è forte e ha tanta vog… - Zorpanelcuore : Ma se lei fa la distaccata e tu esci pazzo e la ricerchi cioè noi cosa dobbiamo pensare? Io boh #jeru - Bubadinayu : Dai ragazz* facciamoci forza, il palo suo lo abbiamo preso anche noi tutti insieme. Concentriamoci sul gioco, dobbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi dobbiamo

Ma questo non deve rappresentare un alibi per, abbiamo perso eavere la consapevolezza di farne tesoro, di dare una giusta lettura alla partita, di pensare al presente'.... la squadra più importante siamoe se facciamo quello chefare poi alla fine della stagione guarderemo la classifica e vedremo cosa sarà successo'.«Loro sono in lotta per lo scudetto e la Coppa Italia potrebbe essere un traguardo secondario mentre noi siamo nella terra di nessuno e potrebbe essere un traguardo primario. Siamo in una situazione ...Nel pre-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “C’è il giusto ...