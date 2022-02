No - Nope | il teaser del nuovo film di Jordan Peele

(Di martedì 8 febbraio 2022), dopo Get out - Scappa e Noi, è tornato alla regia con No -, ecco ilche regala le prime immagini. No -è ildiretto dae il, in attesa del trailer che verrà diffuso durante il Super Bowl, regala le prime immagini. Nel breve video, introdotto da sequenze di Scappa - Get Out e Noi, si vedono i protagonisti interpretati da Daniel Kaluuya, Steven Yeun e Keke Palmer. Per ora, come consuetudine quando si parla delle opere del regista, non sono stati diffusi i dettagli riguardanti la trama al centro di No -. Universal ha fissato una data di uscita per il progetto diretto daprogrammandola ...

Stando al cast e ad alcuni dettagli che trapelano da diverse fonti,potrebbe essere uno dei ... Lo scorso 13 settembre hanno distribuito il primotrailer e già dall'anteprima, sembra essere ...... stando altrailer, dovrà però fare i conti con la sua controparte malvagia. Alla regia c'è ...La trama è segretissima, ma le ipotesi sul futuro successo restano perché stiamo parlando del ...Jordan Peele, dopo Get out - Scappa e Noi, è tornato alla regia con No - Nope, ecco il teaser che regala le prime immagini. No - Nope è il nuovo film diretto da Jordan Peele e il teaser ...First look footage from Jordan Peele’s “Nope” has arrived in a teaser video touting the movie’s full trailer release on Super Bowl Sunday. The brief footage provides the first look at Peele’s cast: ...