Niente medaglia per Paris nemmeno in supergigante | vince l' austriaco Mayer

AGI - Sono trascorsi quattro anni e il numero uno sull'Olimpo del supergigante è sempre lo stesso, l'austriaco Matthias Mayer che oggi a Yanqing sulle montagne cinesi è stato il piu' veloce di tutti. Alle spalle del 31enne carinziano l'americano Ryan Cochran-Siegle giunto a soli quattro centesimi dopo quasi un minuto e venti di gara. Bronzo al norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 42 centesimi dal vincitore. Sia lo statunitense che lo scandinavo sono alla prima medaglia a cinque cerchi della loro carriera mentre Mayer nel 2014 a Sochi aveva vinto l'oro olimpico in discesa libera. Quarto a 74 centesimi da Mayer, un altro norvegese, Adrian Smiseth Sejersted. Decisamente molto deludente il bilancio della squadra italiana sulla pista 'Rock', tracciato un po' d'altri tempi tra repentini ...

