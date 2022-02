Nicola Saraceno amministratore delegato di Rossopomodoro

(Di martedì 8 febbraio 2022)è il nuovodi, la principale catena italiana di pizzerie. Dal 1° febbraio prende il posto di Roberto Colombo. La nomina è decisa dal consiglio d’amministrazione della Sebeto Spa, proprietaria del brand.proviene dal gruppo Stroili, principale player italiano nel settore delle gioiellerie grazie ai 400 punti vendita presenti sul territorio nazionale, dove ha ricoperto la carica di. Nel suo curriculum sono presenti anche esperienze manageriali di primo piano presso Luxottica Group, con il ruolo di senior vice president Global Marketing, e Sky (Operations director per l’Italia). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Dal 1° febbraio prende il posto di Roberto Colombo. La nomina è decisa dal consiglio d'amministrazione della Sebeto Spa.
Cambio al vertice di Sebeto. La società proprietaria del marchio italiano di pizzerie Rossopomodoro ha annunciato che Roberto Colombo ha lasciato la carica di amministratore delegato e presidente del ...