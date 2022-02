Nervi tesi tra l’Atalanta e lo staff medico | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La brutta sconfitta casalinga subita contro il Cagliari non è costata solo i tre punti al, che rischia di dover pagare caro lo stop in campionato. Sorpassata in classifica dalla Juventus, la Dea deve adesso fare i conti anche con l’infortunio di Duvan Zapata, costretto a lasciare il campo 14? dopo l’ingresso a causa di un fastidio all’adduttore. Come reso noto dal club oggi in un comunicato ufficiale, l’attaccante volerà nella giornata di domani in Finlandia per sottoporsi a nuovi accertamenti. Zapata, Atalanta, Serie A LA NOTIZIA Come riporta il Corriere della Sera, il nuovo stop del colombiano avrebbe però creato delle tensioni all’interno della squadra tra la società e lo, acuite dall’addio di Marco Bruzzone, ormai ex responsabile dell’area medica. “L’ennesima ricaduta di un calciatore in ...