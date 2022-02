Nel campo rom di Giugliano anche motori aerei per 120mila euro (Di martedì 8 febbraio 2022) Doppio blitz dei carabinieri di Giugliano, perquisizioni e sequestri nei campo della zona Asi e di Via Carrafiello. Il blitz è scattato in simultanea nei due insediamenti che contano circa 800 persone, gran parte delle quali sotto i 18 anni. Circa 40 i militari dell’arma impiegati nell’operazioni. Blitz nel campo rom a Giugliano I carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Doppio blitz dei carabinieri di, perquisizioni e sequestri neidella zona Asi e di Via Carrafiello. Il blitz è scattato in simultanea nei due insediamenti che contano circa 800 persone, gran parte delle quali sotto i 18 anni. Circa 40 i militari dell’arma impiegati nell’operazioni. Blitz nelrom aI carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: 'Mi sento bene al #Milan, potrei rimanere qui per sempre. #Ibrahimovic? Risorsa importante e mai… - capuanogio : Secondo i vertici arbitrali non ci sono stati errori nelle decisioni arbitrali di #RomaGenoa e #InterMilan. Nel pri… - Greenpeace_ITA : Ogni 2 secondi nel mondo scompare un’area di foresta grande come 1 campo da calcio = un’area pari al Circo Massimo… - PinoSa54 : ????....la cosa più riluttante in campo sportivo e soprattutto nel Calcio... è lo ' sputo ' che onestamente è l'antis… - Dalla_SerieA : Milan, Giroud l'amuleto di Pioli: otto vittorie con lui in campo - -