Nathan Chen è il pattinatore artistico su ghiaccio più spettacolare del momento

Molto anni prima di diventare la nuova promessa del pattinaggio artistico statunitense, Nathan Chen era solo un bambino di tre anni che sognava di giocare a hockey. Un gioco di squadra in cui lui desiderava fare il goalie, il portiere. «Non sapevo nulla di hockey, ma l'attrezzatura mi sembrava troppo cool», racconta oggi l'olimpionico ventiduenne. Un giorno, sua madre lo portò a una sessione pubblica di pattinaggio artistico dove indossò dei pattini da ghiaccio. Fu una prova da cui rimase affascinato. Nel peggiore dei casi, pensò che sarebbe stata un'attività extracurricolare abbastanza unica da aprirgli le porte dell'università. (Attualmente è in congedo da Yale). Poi è diventato tre volte campione del mondo e medaglia olimpica. All'età di 10 anni, Chen gareggiava nei campionati ...

