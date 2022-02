Napoli | rapinano e picchiano pasticciere | ladri inseguiti e pestati a sangue dai residenti

(Di martedì 8 febbraio 2022) Sono stati individuati i tre malviventi che hanno rapinato e aggredito l’anziano titolare di una pasticceria a Castello di Cisterna, in provincia di. I Carabinieri della locale stazione hanno infatti eseguito un fermo di indiziato di delitto nei loro confronti. La vicenda L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Rapinano pasticceria, il branco li picchia con calci e bastoni VD - Damiano__89 : Eh ma a Napoli sono degli animali, rapinano tutti i calciatori.... - fattidinapoli : Napoli: Rapinano in pochi minuti due distributori a Somma Vesuviana. Arrestati dopo un folle... - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rapinano

Hanno rapinato l'anziano titolare di una pasticceria a Castello di Cisterna, aggredendolo, ma una volta allontanatisi i tre sono stati sorpresi da alcuni residenti della zona, in provincia di, che li hanno inseguiti, bloccati e picchiati selvaggiamente all'interno della vicina stazione della Circumvesuviana. Un episodio di giustizia sommaria che è stato immortalato in tre video ...Sono due, viaggiano a bordo di un'auto e sono armati di pistola. Verso le 20.30in rapida successione due distributori di carburanti a Somma Vesuviana e si danno alla fuga. Partono le ricerche dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna coordinati dalla ...Hanno finto di essere normali clienti, consumando cornetti e cappuccini, ma dopo aver fatto la colazione hanno rapinato un bar pasticceria di Castello di Cisterna, nel Napoletano. I tre ladri, che ...Hanno rapinato l’anziano titolare di una pasticceria ... stati sorpresi da alcuni residenti della zona, in provincia di Napoli, che li hanno inseguiti, bloccati e picchiati selvaggiamente ...