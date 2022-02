Napoli nel mirino della Guardia di Finanza: il motivo (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Napoli finisce del mirino della Guardia di Finanza. Risultano infatti sospette delle plusvalenze relative al trasferimento di alcuni calciatori azzurri realizzate tra il 2019 e il 2021. FOTO: Imago – Stadio Maradona Napoli Ad indagare è il nucleo di polizia economico finanziaria della GdF di Milano, che si è recato stamattina presso gli uffici della Covisoc, nella sede della Federcalcio, a Roma. Sono finiti sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti anche alcuni trasferimenti di tesserati di Inter e Juventus. Lo riporta il noto quotidiano Repubblica. Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilfinisce deldi. Risultano infatti sospette delle plusvalenze relative al trasferimento di alcuni calciatori azzurri realizzate tra il 2019 e il 2021. FOTO: Imago – Stadio MaradonaAd indagare è il nucleo di polizia economico finanziariaGdF di Milano, che si è recato stamattina presso gli ufficiCovisoc, nella sedeFedercalcio, a Roma. Sono finiti sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti anche alcuni trasferimenti di tesserati di Inter e Juventus. Lo riporta il noto quotidiano Repubblica.

