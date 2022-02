(Di martedì 8 febbraio 2022) Attrezzi per lo scasso,o senza assicurazione,e perfino quattrodi. Sono alcuni dei ritrovamenti che i carabinieri di Giugliano, insieme ai colleghi della Forestale di, hanno fatto in due campi rom della zona, dove hanno svolto un blitz in simultanea per controlli straordinari. In particolare, l’operazione dei militari ha riguardato ilrom dell’area Asi e quello di via Carrafiello, Il blitz dei carabinieri: 40 agenti e decine di perquisizioni I due insediamenti contano complessivamente una popolazione di circa 800 abitanti, in gran parte sotto i 18 anni. Durante l’operazione, gli uomini dell’Arma della Compagnia di Giugliano, del Reggimento Campania e del Gruppo Forestale di ...

Advertising

matteosalvinimi : Giovani vandali in azione contro la statua di Totò, con tanto di insulti (censurati nel video), a Casalnuovo di Nap… - SkyTG24 : Uno scavo avviato nel Parco Archeologico di #Paestum #Velia ha riportato alla luce armi ed elmi con tutta probabili… - rep_napoli : Quattro motori di aereo trovati in un campo rom nel Napoletano [aggiornamento delle 09:38] - SecolodItalia1 : Napoli, nel campo rom anche 4 motori di aerei: la galleria degli orrori tra auto rubate e rifiuti tossici… - Luca62604669 : RT @sruotolo1: #Ottoemezzo @GiuseppeConteIT È stato convincente, ha schierato il M5stelle nel campo progressista, ha risposto alle domande… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nel

La Stampa

...in campoM5s per una mediazione che parta dall'assunto che lo statuto in vigore non è quello modificato ad agosto, ma quello del febbraio 2021. ' A seguito dell'Ordinanza del Tribunale di...Il tutto condito dagli insulti dei suoi compagni all'indirizzo del grandissimo attore scomparso1967. Compagni di bravata che hanno anche filmato il gestaccio per pubblicarlo sui social. Ieri ...Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere ... Con un post su Facebook Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle, ha commentato la sentenza del Tribunale di Napoli di ieri, ...RITORNO – Napoli-Inter in programma sabato assume i contorni di una ... considerato che il Senegal aveva già tentato di portarsi a casa la coppa sia nel 2002 che nel 2019, mentre nelle edizioni ...