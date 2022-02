Napoli, movida blindata fino a giugno: arriva l’ordinanza del sindaco Manfredi (Di martedì 8 febbraio 2022) Stretta alla movida partenopea per scongiurare episodi di violenza nel centro storio e arginare il fenomeno della vendita e il consumo di alcol tra i giovanissimi. Nel pomeriggio il sindaco Gaetano Manfredi firmerà una nuova ordinanza, predisposta in collaborazione con la Prefettura di Napoli. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Stretta allapartenopea per scongiurare episodi di violenza nel centro storio e arginare il fenomeno della vendita e il consumo di alcol tra i giovanissimi. Nel pomeriggio ilGaetanofirmerà una nuova ordinanza, predisposta in collaborazione con la Prefettura di. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

SkyTG24 : Ordinanza anti movida a #Napoli: bar chiusi alla una nei giorni feriali, alle 2 nei weekend - ziolions4219 : RT @Avvenire_Nei: Napoli. Nuove regole per la movida. Il parroco: la repressione non basta, serve ascolto - Avvenire_Nei : Napoli. Nuove regole per la movida. Il parroco: la repressione non basta, serve ascolto - cronista73 : Movida Napoli, tra i giovani mix di antibiotici e alcol: «Nuova micidiale tendenza: si rischia coma etilico»… - cronista73 : Movida Napoli, tra i giovani mix di antibiotici e alcol: «Nuova micidiale tendenza: si rischia coma etilico» -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli movida Movida Napoli, tra i giovani mix di antibiotici e alcol: "Nuova micidiale tendenza: si rischia coma etilico" Il protagonista del video si trova nella piazzetta dell'Università Orientale, largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, uno dei luoghi della movida nel centro storico di Napoli. Borrelli: intervengono ...

Giovani e pandemia: tra disagio e insofferenza, i reati e le follie In particolare molti gli episodi di "mala movida" che si sono registrati in diverse città, nelle ... Arezzo, Livorno, Siena, Lodi, Lecco, Napoli, Massa Carrara, Bologna, Pavullo (Modena), Parma, ...

Napoli, Movida notturna “bloccata” per 4 mesi: tantissimi i divieti ed orari limitati NAPOLI – Saranno 4 mesi di “inferno” per la movida napoletana che sarà messa sotto stretto controllo da parte delle forze dell’ordine. L’ordinanza sindacale di Manfredi, anticipata qualche giorno fa, ...

Movida, Lepore convoca gli osti: “Chi esce di sera sia più responsabile e puniremo i violenti” Movida continua, e con essa anche episodi di violenza in un mix che sembra non trovare soluzioni di sindaco in sindaco. Stavolta tocca a Lepore, che ha affidato la delega alla Sicurezza al suo ...

Il protagonista del video si trova nella piazzetta dell'Università Orientale, largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, uno dei luoghi dellanel centro storico di. Borrelli: intervengono ...In particolare molti gli episodi di "mala" che si sono registrati in diverse città, nelle ... Arezzo, Livorno, Siena, Lodi, Lecco,, Massa Carrara, Bologna, Pavullo (Modena), Parma, ...NAPOLI – Saranno 4 mesi di “inferno” per la movida napoletana che sarà messa sotto stretto controllo da parte delle forze dell’ordine. L’ordinanza sindacale di Manfredi, anticipata qualche giorno fa, ...Movida continua, e con essa anche episodi di violenza in un mix che sembra non trovare soluzioni di sindaco in sindaco. Stavolta tocca a Lepore, che ha affidato la delega alla Sicurezza al suo ...