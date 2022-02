Napoli – ADL pensa al futuro | vuole blindare Osimhen | pronto il rinnovo

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @erosazzurro: Sabato sera verrà limone #inzaghi a Napoli, deve contare solo questo, lo sa la squadra, spalletti e adl, ripeto conta solo… - tuttonapoli : Gazzetta - Osimhen ultima follia di ADL sul mercato: senza, il Napoli rischiava anonimato - rosad24 : RT @erosazzurro: Sabato sera verrà limone #inzaghi a Napoli, deve contare solo questo, lo sa la squadra, spalletti e adl, ripeto conta solo… - erosazzurro : Sabato sera verrà limone #inzaghi a Napoli, deve contare solo questo, lo sa la squadra, spalletti e adl, ripeto con… - infoitsport : Calciomercato Napoli: ADL prova ad evitare l’addio con un rinnovo shock -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ADL

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Offerta al ribasso per il rinnovo di David Ospina Osimhen: "Voglio vincere per, per la città sarebbe strepitoso" CONTENUTI EXTRA FIRST ...Rinnovo Koulibaly, Venerato: 'pronto a sforare il tetto ingaggi: pronti 5 milioni netti per il prossimo capitano delL’ attaccante azzurro è stata l’ultima grande mossa di mercato di ADL e in campo le alternative che comporta la sua presenza sono innumerevoli: “Nessun dubbio sul fatto che con Osimhen centravanti il ...E non c’è dubbio si sia trattato di un investimento lungimirante. Senza quello oggi il Napoli avrebbe rischiato l’anonimato".