MOVIOLA – Inter-Roma, magia Alexis Sanchez. Mourinho protesta per un fallo (VIDEO) (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Inter raddoppia, la Roma protesta. Sugli sviluppi di un contatto sospetto tra Sergio Oliveira e Vidal, Alexis Sanchez ha raddoppiato il risultato con una conclusione di potenza che non ha lasciato scampo a Rui Patricio. La squadra nerazzurra raddoppia nel momento più difficile della partita. Ma la Roma protesta per un contatto sul centrocampista portoghese: il Var non Interviene, tutto buono anche per l’arbitro Di Bello. Dopo l’episodio del gol annullato a Zaniolo contro il Genoa per un fallo di Abraham precedente, la Roma subisce un caso simile. Stavolta però l’Intervento dell’arbitro non c’è. Decisione giusta? Vidal sembra trascinare a terra Oliveira, l’episodio è dubbio. Non un caso da var, ma ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) L’raddoppia, la. Sugli sviluppi di un contatto sospetto tra Sergio Oliveira e Vidal,ha raddoppiato il risultato con una conclusione di potenza che non ha lasciato scampo a Rui Patricio. La squadra nerazzurra raddoppia nel momento più difficile della partita. Ma laper un contatto sul centrocampista portoghese: il Var nonviene, tutto buono anche per l’arbitro Di Bello. Dopo l’episodio del gol annullato a Zaniolo contro il Genoa per undi Abraham precedente, lasubisce un caso simile. Stavolta però l’vento dell’arbitro non c’è. Decisione giusta? Vidal sembra trascinare a terra Oliveira, l’episodio è dubbio. Non un caso da var, ma ...

