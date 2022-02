Mourinho: "San Siro sarà sempre casa mia. Ringrazio tutti per l'accoglienza" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E' un Josè Mourinho visibilmente commosso, quello che si è presentato a distanza di oltre 4000 giorni a San Siro sponda nerazzurro. Lì nel suo stadio, tra la sua gente, con la quale ha conquistato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E' un Josèvisibilmente commosso, quello che si è presentato a distanza di oltre 4000 giorni a Sansponda nerazzurro. Lì nel suo stadio, tra la sua gente, con la quale ha conquistato...

Advertising

tancredipalmeri : E 12 anni dopo torna a risuonare “José Mourinho La La La La” a San Siro con la Curva Nord che fa esplodere i decibe… - GoalItalia : 'L’Inter è il club in cui mi è piaciuto di più stare. Nessun altro mi ha regalato la stessa felicità. L’Inter è una… - GoalItalia : Per la prima volta a San Siro da avversario dell'Inter ???? il popolo nerazzurro riaccoglie così José Mourinho prima… - mrmiriambutter : RT @it_inter: #Mourinho svela il regalo della dirigenza dell'Inter: 'Un San Siro di cristallo e argento con scritto questa è casa tua' - NimaTavRood : RT @90ordnasselA: L’urlo di San Siro per Josè #Mourinho ???? -