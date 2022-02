Motomondiale: Marquez pronto a tornare al top, per bookie sarà duello con Bagnaia per titolo (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Con la presentazione dei team ufficiali e l'intensificarsi dei test si avvicina sempre di più la data di inizio della MotoGP, prevista per il prossimo 28 marzo sul circuito di Losail. Nella prima stagione senza Valentino Rossi, il ruolo di favorito spetta a un altro pilota italiano, Francesco "Pecco" Bagnaia: i betting analyst di Snai, riporta Agipronews, vedono il pilota Ducati come principale candidato al titolo, a 2,00, davanti a Marc Marquez. Messi alle spalle i problemi fisici, lo spagnolo vuole tornare a dettare legge con il suo successo a fine stagione, dato a quota 2,75. Fabio Quartararo, dopo aver vinto il primo titolo in classe regina, cerca con la sua Yamaha il bis mondiale, ma “El Diablo” è offerto a 5,50 ed è solamente terzo in tabellone. Più attardato a 15 il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Con la presentazione dei team ufficiali e l'intensificarsi dei test si avvicina sempre di più la data di inizio della MotoGP, prevista per il prossimo 28 marzo sul circuito di Losail. Nella prima stagione senza Valentino Rossi, il ruolo di favorito spetta a un altro pilota italiano, Francesco "Pecco": i betting analyst di Snai, riporta Agipronews, vedono il pilota Ducati come principale candidato al, a 2,00, davanti a Marc. Messi alle spalle i problemi fisici, lo spagnolo vuolea dettare legge con il suo successo a fine stagione, dato a quota 2,75. Fabio Quartararo, dopo aver vinto il primoin classe regina, cerca con la sua Yamaha il bis mondiale, ma “El Diablo” è offerto a 5,50 ed è solamente terzo in tabellone. Più attardato a 15 il ...

