MotoGP, Marquez: "Se sono qui è perché voglio lottare per il titolo" - News (Di martedì 8 febbraio 2022) Il test di Sepang ha evidenziato un Marc Marquez subito veloce e fisicamente non sofferente nonostante la mancanza di allenamento con la quale è dovuto arrivare in Malesia. Erano tanti i punti ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 8 febbraio 2022) Il test di Sepang ha evidenziato un Marcsubito veloce e fisicamente non sofferente nonostante la mancanza di allenamento con la quale è dovuto arrivare in Malesia. Erano tanti i punti ...

Advertising

Ticinonline : «La mia condizione? Ero morto», Marquez in chiaroscuro #marcmarquez #valentinorossi #sepang #mandalika #motogp… - Luxgraph : MotoGp, Puig: 'Marquez scenderà in pista per vincere' - AgiproNews : MotoGP: Marquez pronto a tornare al top, per i bookie sarà duello con Bagnaia per il titolo. Più indietro Quartararo - gponedotcom : Lo spagnolo 'Puig mi ha messo sotto contratto per fare podi e provare a vincere mondiali. Ora la Honda è una moto p… - gponedotcom : 'Nel 2020 gli ho detto che avrebbero potuto pagarmi quello che volevano, ma loro si sono comportati in modo corrett… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marquez MotoGP, test Mandalika: primi giri in Indonesia dall'11 al 13 febbraio. Dopo il weekend di Sepang, i piloti di MotoGP tornano in pista: per la prima volta gireranno sul circuito di Mandalika. Si riparte dal ...è sata svelata la moto del team Honda HRC con cui Marc Marquez ...

MotoGP, Espargarò: "Honda mi ha preso per vincere, lotterò con Marquez" - News Pol Espargarò è consapevole di quanto questa stagione MotoGP 2022 sarà per lui decisiva, sia in termini di carriera e risultati, altrettanto per il ... Marc Marquez. Per Espargarò non fu semplice: "Marc ...

Tra Sepang e Mandalika, Marquez prova a “tornare” i bolidi della MotoGP hanno ricominciato a rombare. E i tifosi hanno ricominciato a seguire… Marc Marquez. Inutile dire infatti che, in Malesia, il più chiacchierato e osservato sia stato lo spagnolo ...

Marc Marquez verso il decimo con la Honda, Puig: “Senza il problema alla spalla avrebbe vinto altri due titoli” ovvero il titolo mondiale con Marc Marquez. Ecco tutto quello che si è visto (e che è stato detto) alla presentazione del Team Repsol Honda in MotoGP Sulla falsariga di Ducati, a cui Honda sembra aver ...

Dopo il weekend di Sepang, i piloti ditornano in pista: per la prima volta gireranno sul circuito di Mandalika. Si riparte dal ...è sata svelata la moto del team Honda HRC con cui Marc...Pol Espargarò è consapevole di quanto questa stagione2022 sarà per lui decisiva, sia in termini di carriera e risultati, altrettanto per il ... Marc. Per Espargarò non fu semplice: "Marc ...i bolidi della MotoGP hanno ricominciato a rombare. E i tifosi hanno ricominciato a seguire… Marc Marquez. Inutile dire infatti che, in Malesia, il più chiacchierato e osservato sia stato lo spagnolo ...ovvero il titolo mondiale con Marc Marquez. Ecco tutto quello che si è visto (e che è stato detto) alla presentazione del Team Repsol Honda in MotoGP Sulla falsariga di Ducati, a cui Honda sembra aver ...