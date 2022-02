MotoGP, la livrea di Honda per il Mondiale 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Honda ha mostrato al pubblico nella giornata odierna la tradizionale livrea ‘Repsol’ per il MotoMondiale 2022. Il marchio giapponese si prepara per una nuova stagione con il chiaro intento di contendersi le posizioni di vetta con Marc Marquez. La stella spagnola ha dichiarato alla stampa durante la presentazione: “Questa sarà la mia decima stagione nel Repsol Honda Team. Non potevo immaginare una situazione del genere nei miei sogni più belli. In questi anni è stato tutto bellissimo. Proveremo a vincere il titolo per festeggiare al meglio questa collaborazione”. Non è mancato il commento di Pol Espargarò, nuovamente in pista insieme al connazionale: “Abbiamo solo cinque giorni di test e sappiamo già com’è la squadra. Penso che il nostro punto di partenza sia ottimo e penso che dal Qatar in poi saremo ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)ha mostrato al pubblico nella giornata odierna la tradizionale‘Repsol’ per il Moto. Il marchio giapponese si prepara per una nuova stagione con il chiaro intento di contendersi le posizioni di vetta con Marc Marquez. La stella spagnola ha dichiarato alla stampa durante la presentazione: “Questa sarà la mia decima stagione nel RepsolTeam. Non potevo immaginare una situazione del genere nei miei sogni più belli. In questi anni è stato tutto bellissimo. Proveremo a vincere il titolo per festeggiare al meglio questa collaborazione”. Non è mancato il commento di Pol Espargarò, nuovamente in pista insieme al connazionale: “Abbiamo solo cinque giorni di test e sappiamo già com’è la squadra. Penso che il nostro punto di partenza sia ottimo e penso che dal Qatar in poi saremo ...

