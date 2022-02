Morto nel pozzo, è successo sulla bara di Rayan durante i funerali: il gesto spezza il cuore.[VIDEO] (Di martedì 8 febbraio 2022) Si sono radunati in migliaia per dare l'ultimo salito a Rayan, il bambino di cinque anni Morto poco dopo essere estratto da un pozzo, in Marocco. Per cinque giorni gli abitanti del suo villaggio, Ighrane, e il mondo intero sono stati con il fiato sospeso sperando nel salvataggio. Oggi 7 febbraio nel suo stesso villaggio in molti hanno voluto dirgli addio. #VIDEO A FINE ARTICOLO Sono le 13 quando un'ambulanza porta il corpo del bambino: la piccola cassa che lo contiene è avvolta in un drappo verde dell'Islam. La cerimonia è solo per gli uomini, mentre le donne consolano Wassima, la mamma del piccolo, a sua casa. durante i funerali un imam ha recitato una breve preghiera davanti alla famiglia e alla comunità prima della sepoltura con rito islamico: alle 14 il feretro parte per il ... Leggi su howtodofor (Di martedì 8 febbraio 2022) Si sono radunati in migliaia per dare l'ultimo salito a, il bambino di cinque annipoco dopo essere estratto da un, in Marocco. Per cinque giorni gli abitanti del suo villaggio, Ighrane, e il mondo intero sono stati con il fiato sospeso sperando nel salvataggio. Oggi 7 febbraio nel suo stesso villaggio in molti hanno voluto dirgli addio. #A FINE ARTICOLO Sono le 13 quando un'ambulanza porta il corpo del bambino: la piccola cassa che lo contiene è avvolta in un drappo verde dell'Islam. La cerimonia è solo per gli uomini, mentre le donne consolano Wassima, la mamma del piccolo, a sua casa.un imam ha recitato una breve preghiera davanti alla famiglia e alla comunità prima della sepoltura con rito islamico: alle 14 il feretro parte per il ...

