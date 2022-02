Morte del piccolo Rayan, l’ex nazionale marocchino Hamdallah donerà una casa alla famiglia (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto il mondo è rimasto scioccato dalla Morte del piccolo Rayan (5 anni). Il bambino marocchino era caduto in un pozzo profondo 32 metri ed è morto dopo qualche giorno durante i soccorsi. Tanti i messaggi di conforto e sostegno arrivati alla famiglia. Uno tra tutti, quello di Abderrazak Hamdallah (17 presenze e 6 gol in nazionale) che ha voluto fare di più e ha annunciato che donerà una casa a Khalid Aourram e Ouassima Khaarchich, i genitori del piccolo. Ecco le sue parole lasciate ad Instagram: “Ho deciso, a mio nome, della mia famiglia e a nome di tutti i marocchini e musulmani, di aiutare e portare un po’ di gioia alla ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto il mondo è rimasto scioccato ddel(5 anni). Il bambinoera caduto in un pozzo profondo 32 metri ed è morto dopo qualche giorno durante i soccorsi. Tanti i messaggi di conforto e sostegno arrivati. Uno tra tutti, quello di Abderrazak(17 presenze e 6 gol in) che ha voluto fare di più e ha annunciato cheunaa Khalid Aourram e Ouassima Khaarchich, i genitori del. Ecco le sue parole lasciate ad Instagram: “Ho deciso, a mio nome, della miae a nome di tutti i marocchini e musulmani, di aiutare e portare un po’ di gioia...

Advertising

marcotravaglio : Il Carnevale di Rio per la bizzarra ordinanza del Tribunale civile di Napoli sul nuovo statuto 5Stelle e sull’elezi… - enricoruggeri : Quando ero bambino non mi sono mai chiesto “qual è il lavoro che fa guadagnare di più?” Ho sempre pensato “voglio l… - GiovaQuez : L'alto numero di decessi Covid è dovuto alla compilazione dei certificati di morte? No. L'Iss ha calcolato una sovr… - sportface2016 : Morte del piccolo #Rayan, l’ex nazionale marocchino #Hamdallah donerà una casa alla famiglia - Veg_Markuz : @lagigetti @Fuser10314370 @antoclerici si è comprensibilmente addolorata per la morte del suo cane, però non ha alc… -