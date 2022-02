Mondiale per Club, Palmeiras in finale: domani tocca al Chelsea (Di martedì 8 febbraio 2022) Si sta giocando il Mondiale per Club, il Palmeiras stacca il pass per la finale e domani toccherà al Chelsea disputare la propria partita La prima finalista del Mondiale per Club è la squadra del Palmeiras. I brasiliani si impongono con il risultato di 2-0 contro l’Al Ahly e attendono domani per capire chi sarà la loro avversaria. Toccherà al Chelsea di Tuchel provare a raggiungere in finale i brasiliani per giocarsi il Torneo. Blues che affronteranno l’Al Hilal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Si sta giocando ilper, ilstacca il pass per latoccherà aldisputare la propria partita La prima finalista delperè la squadra del. I brasiliani si impongono con il risultato di 2-0 contro l’Al Ahly e attendonoper capire chi sarà la loro avversaria. Toccherà aldi Tuchel provare a raggiungere ini brasiliani per giocarsi il Torneo. Blues che affronteranno l’Al Hilal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

