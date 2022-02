Mondiale per club: 2 - 0 all'Al Ahly, Palmeiras in finale (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Palmeiras è la prima finalista della Coppa del mondo per club, in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. La squadra brasiliana ha sconfitto 2 - 0 gli egiziani dell'Al Ahly e ora attendono il risultato ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilè la prima finalista della Coppa del mondo per, in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. La squadra brasiliana ha sconfitto 2 - 0 gli egiziani dell'Ale ora attendono il risultato ...

Advertising

vaticannews_it : #8febbraio A partire dalle ore 9 è prevista una maratona online per pregare insieme e fare luce su questo triste fe… - CauseSanti : Oggi memoria di Santa Giuseppina #Bakhita si celebra la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la trat… - elenabonetti : Dipartimento per le Pari Opportunità - » Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili: una pratica ab… - tamicheA1 : RT @Tg3web: La Giornata mondiale per la sicurezza in rete. Durante la pandemia i reati online sono aumentati del 70 per cento. A preoccupar… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE PER CLUB - Il Palmeiras è la prima finalista, Al Ahly battuto 2-0 in semifinale -