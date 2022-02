Ministero della Salute, arriva l’ordinanza con obbligo tanto attesa: finalmente! (Di martedì 8 febbraio 2022) Ritorno alla normalità è la parola chiave: dopo due anni di pandemia, stanno arrivando delle nuove ordinanze nate con l’obiettivo di farci riprendere la nostra vita di sempre Oramai è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 8 febbraio 2022) Ritorno alla normalità è la parola chiave: dopo due anni di pandemia, stannondo delle nuove ordinanze nate con l’obiettivo di farci riprendere la nostra vita di sempre Oramai è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territori… - ladyonorato : #Resistere: pubblicati mercoledì 2 febbraio tre decreti cautelari emanati dal Presidente della Quinta Sezione del T… - Tg3web : Stop alle mascherine all'aperto a partire da venerdì, senza distinzione di colore della regione. Attesa per oggi l'… - Gaiagioialiber1 : RT @dottorbarbieri: ???? MINISTERO DELLA SALUTE: 101.864 CONTAGI - UltimaGenerazi1 : RT @direpuntoit: Il @MiTE_IT apre a un incontro con @XrItaly. Ma #Cingolani pretende le scuse degli attivisti che hanno imbrattato facciata… -