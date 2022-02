(Di martedì 8 febbraio 2022) L’ex attaccante del Napoli Arkadiuszè tornato sul calciomercato invernale, smentendo di aver accarezzato l’idea diNel gennaio del calciomercato Arkadiuszè stato lungamente accostato alla Juve per un possibile ritorno in Serie A. L’attaccante del, però, ha rivelato quali fossero le sue attenzioni. Ecco le sue parole riportate dal L’Equipe: MERCATO – «Non ho maidiilin questa sessione, nonil tipo di giocatore che pensa dise gioca poco. Non mi piace questa mentalità e la panchina l’ho presa come sfida.qui, questo è un grande club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Milik: «Mai pensato di lasciare ora #Marsiglia, sono felice qui» - NCN_it : Milik: “Non ho mai pensato di lasciare Marsiglia: ho un contratto e sono felice qui” #Milik #conferenzastampa… - SeEarn : Milik: “Non ho mai pensato di lasciare Marsiglia: ho un contratto e sono felice qui” #Milik #conferenzastampa… - Ibrahim_22_1899 : Milan malam hari milik 'BRIGATE ROSSONERE' #CurvaSudMilano ????? #SempreMilan 'Non ti lasceremo mai' - JoBolan0 : RT @NackaSkoglund89: Gli apostoli icardiani dei tempi (Pap, Biasin ecc) hanno mai chiesto scusa? Se ce ne fossimo liberati quando lo chiede… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik Mai

IlNapolista

come quest'anno, il Napoli ha un presidente da 10! Per la prima volta in 15 anni ha avuto il ... Siccome ha corso il rischio cone Insigne come faranno altri club, se il Napoli non chiederà ...' Il Napolicome quest'anno ha un presidente da 10! Per la prima volta in 15 anni ha avuto il ... Siccome ha corso il rischio cone Insigne come faranno altri club, se il Napoli non chiederà ...L’ex attaccante del Napoli Arkadiusz Milik è tornato sul calciomercato invernale ... Ecco le sue parole riportate dal L’Equipe: MERCATO – «Non ho mai pensato di lasciare il Marsiglia in questa ...Segnali di risveglio in Ligue 1 da parte di Arek Milik. Nell'anticipo della 23esima giornata del campionato francese, l'attaccante ha segnato tre gol ...