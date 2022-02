Milan | Parolo | «Pioli nel pieno della maturità È lui il leader della squadra»

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’ex centrocampistaha parlato del percorso fatto da StefanoMarco, ex centrocampistaLazio di, parla dell’attuale allenatore delsu La Gazzetta dello Sport. NUOVO– «È cambiato molto. Oggi è un tecnico nel, sotto ogni aspetto, dalle idee di gioco alla gestione del gruppo. Credo che dopo l’esperienza all’Inter sia cresciuto tantissimo, ha fatto tesoro degli errori commessi e ha affinato il lavoro.È arrivato alcon la voglia di diventare un grande allenatore e sta dimostrando di esserlo. Il confronto con una leggenda come Maldini e l’asse con Ibra lo hanno aiutato, ma questo adesso è il ...

Advertising

almeyda84 : RT @AloBrasil1974: Bellissima intervista di Parolo sulla rosea che parla di Pioli. Sottolineo questa frase:”Calarsi nella realtà particolar… - sportli26181512 : Parolo: 'Pioli leader assoluto: lui e il Milan sono una cosa sola': Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Marco… - MilanNewsit : Parolo: 'Pioli leader assoluto: lui e il Milan sono una cosa sola' - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Parolo a @Gazzetta_it: “#Pioli e il @acmilan, una cosa sola: il leader assoluto è lui” - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - LazioNews_24 : #Parolo: «#Pioli è il leader del #Milan, ma l’asticella si alzerà come alla #Lazio» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Parolo

La piattaforma online si occuperà della diretta streaming della gara, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Marco. Inter -in streaming: come scaricare gratis ...... non perderti gli Autogol che commentano il Derby di Milano, su DAZN! ore 18:00 Serie A 24a Giornata: Inter vs(diretta esclusiva) Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Marco...Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Marco Parolo ha elogiato Stefano Pioli ... ha fatto tesoro degli errori commessi e ha affinato il lavoro. È arrivato al Milan con la voglia di diventare un ...Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio di Pioli ... ha fatto tesoro degli errori commessi e ha affinato il lavoro.È arrivato al Milan con la voglia di diventare un grande allenatore e sta ...