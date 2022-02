Milan, è di nuovo il momento di Diaz: ha ribaltato il derby dalla panchina, ora deve prendersi la trequarti rossonera (Di martedì 8 febbraio 2022) Brahim Diaz ha vissuto una prima parte di stagione con più ombre che luci, compromessa in larga parte dal Covid e proseguita tra prestazioni... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Brahimha vissuto una prima parte di stagione con più ombre che luci, compromessa in larga parte dal Covid e proseguita tra prestazioni...

Advertising

AntoVitiello : #Botman: 'Pronto per un nuovo passo che penso di fare in estate. #Milan e Newcastle? Entrambi i club hanno punti po… - sportli26181512 : Milan, è di nuovo il momento di Diaz: ha ribaltato il derby dalla panchina, ora deve prendersi la trequarti rossone… - cmdotcom : #Milan, è di nuovo il momento di #Diaz: ha ribaltato il derby dalla panchina, ora deve prendersi la trequarti rosso… - chivves3ncul4 : @HungryMarcio Perche già ha forzato il rientro contro Milan e Juve e e si è infortunato di nuovo… meglio andare con calma sta volta - SickBoy1987 : RT @AnfetaMilan: Zapata rientra preciso per Milan Atalanta. Niente di nuovo -