Michelle Yeoh star della serie Disney+ American Born Chinese (Di martedì 8 febbraio 2022) Michelle Yeoh si riunirà al regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton nella serie Disney+ American Born Chinese. Disney+ ha annunciato il cast della serie American Born Chinese, basata sulla graphic novel del 2006 di Gene Luen Yang. A guidare il cast di talenti sarà Michelle Yeoh, che si riunirà al regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton. le riprese dello show prenderanno il via a fine mese a Los Angeles. A fianco di Michelle Yeoh troveremo Ben Wang, Yeo Yann Yann, Chin Han, Daniel Wu e Ke Huy Quan; con loro anche l'ex campione di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022)si riunirà al regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton nellaha annunciato il cast, basata sulla graphic novel del 2006 di Gene Luen Yang. A guidare il cast di talenti sarà, che si riunirà al regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton. le riprese dello show prenderanno il via a fine mese a Los Angeles. A fianco ditroveremo Ben Wang, Yeo Yann Yann, Chin Han, Daniel Wu e Ke Huy Quan; con loro anche l'ex campione di ...

