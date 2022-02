(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Secondo ilPendolaria di, i chilometri di metro ogni 100 mila abitanti di Napoli si fermano a 1,50: un dato “ben lontano daeuropee come Madrid (4,48), Berlino (4,28) e Londra (3,89)”. Parallelamente, lascia a desiderare anche il numero di: a Napoli, secondo lo stessodell’associazione ambientalista, se ne contano in media 1,2 ogni 100 abitanti e non si regge il confronto con Berlino, Madrid, Barcellona ma anche con le italiane Milano e Roma. Il piano delle 100lanciato all’epoca della sindacatura di Rosetta Iervolino, ad oggi, è un miraggio. Oltre le nuove linee metropolitane previste nel 2011 dal Piano Comunale dei Trasporti, infatti, densificava linee già esistenti andando ad aumentare le ...

Advertising

anteprima24 : ** #Metropolitana, rapporto #Legambiente: quanto sono lontane le capitali (e le 100 stazioni promesse 10 anni fa) *… - pin_klo : RT @romamobilita: Il Municipio più popolato è il VII (con circa 300mila abitanti), quello più densamente abitato è il V. L’indice di vecchi… - romamobilita : Il Municipio più popolato è il VII (con circa 300mila abitanti), quello più densamente abitato è il V. L’indice di… -

Ultime Notizie dalla rete : Metropolitana rapporto

Sono poi 46 le buone pratiche in tutta Italia segnalate nel, che raccontano la voglia ... attendiamo con trepidazione l'estensione di oltre 27 km della rete tramviaria nell'area...Questa l'istantanea scattata dalPendolaria 2022 di Legambiente, presentato questa ... dopo diversi anni di ritardo, un'efficientedi superficie in grado di garantire la ...I requisiti richiesti dal bando sono la residenza in uno dei Comuni dell'area metropolitana di Bologna, aver avuto nel 2021 un rapporto di lavoro e aver riscontrato difficoltà negli spostamenti ...Questa l’istantanea scattata dal rapporto pendolaria 2022 di Legambiente ... troppe auto in centro La dotazione di linee metropolitane si ferma a 248,9 km totali, ben lontano dai valori di Regno Unito ...