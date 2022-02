Meteo, niente pioggia al Nord ma sulle altre regioni domina il vento forte (Di martedì 8 febbraio 2022) . I danni provocati in Lombardia sono stati un antipasto Nord spazzato da un vento fortissimo, che in montagna ha raggiunto anche i 140 km/h e provocato numerosi danni (come è stato a Milano). Ma anche regioni centrali e meridionali interessate da una L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) . I danni provocati in Lombardia sono stati un antipastospazzato da unfortissimo, che in montagna ha raggiunto anche i 140 km/h e provocato numerosi danni (come è stato a Milano). Ma anchecentrali e meridionali interessate da una L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

sulsitodisimone : RT @ReteMeteoAmator: Segnalato #Incendio ??sopra #Bussoleno in #valsusa #Piemonte Il forte vento ?? secco non aiuta per niente. Vi teniamo a… - ReteMeteoAmator : Segnalato #Incendio ??sopra #Bussoleno in #valsusa #Piemonte Il forte vento ?? secco non aiuta per niente. Vi teniam… - infoitinterno : Previsioni meteo 7 febbraio, ancora niente pioggia al Nord: siccità senza precedenti - fabiodeste : @barletta960 @AIA_it @acmilan Di questi “falli” non è ha fiachiato uno tutta la partita. Dzeko su Theo dopo un minu… - infoitinterno : Previsioni meteo, ancora niente pioggia al Nord ma arrivano i venti freddi -