Metamorfosi Alfa | ecco il suv Tonale | inizia a Pomigliano l’era della connettività e dell’elettrificazione

(Di martedì 8 febbraio 2022) Non a caso Stellantis ha scelto per questo importante evento del suo brand premiumRomeo il titolo ‘La’. Con il debutto del suv di segmento C– il secondo modello con questa tipologia nella storiamarca, dopo Stelvio –Romeo evolve radicalmente e si proietta nella nuova eraperò rimanendo perfettamente fedele al proprio Dna di nobile sportività italiana che risale al lontano 1910. Come ha sottolineato Jean Philippe Imparato Ceo diRomeo nel corso dell’odierno evento in streaming,ha una chiara missione: reinventare la sportività nel 21mo secolo. Per farlo è stato scelto un nome che segna la continuità evolutiva con Stelvio, ma è ...

... è la Tonale, il nuovo modello diRomeo che - come ha sottolineato l'ad Jean - Philippe Imparato - "segna ladel Brand". Abbandonando le storiche denominazioni della casa del ...Non a caso la presentazione di Tonale è stata chiamata 'La'. Ufficialmente svelato ad Arese il SUVRomeo Tonale: ecco tutto quello che sappiamo ConRomeo Tonale si avvia una ...Un modello Alfa Romeo all’insegna della “metamorfosi”. Così com’è stato chiamato l’evento di lancio dell’attesissimo C-SUV Alfa Romeo Tonale nel Museo Alfa di Arese tenutosi in streaming. Con una una ...Non a caso Stellantis ha scelto per questo importante evento del suo brand premium Alfa Romeo il titolo ‘La Metamorfosi’. Con il debutto del suv di segmento C Tonale – il secondo modello con questa ...