Mercato europeo - Acea: "Nel 2022 si tornerà a crescere, ma lontano dai livelli pre-Covid" (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel 2022 l'Acea prevede un ritorno alla crescita delle immatricolazioni nei mercati dell'Unione europea, a patto, però, che si assista a una stabilizzazione delle forniture di semiconduttori. In particolare, l'associazione prevede che quest'anno vengano registrate 10,5 milioni di vetture, il 7,9% in più rispetto a un 2021 fortemente penalizzato dalla crisi dei chip. Tuttavia, la domanda rimarrà comunque lontana dai livelli pre-Covid del 2019: il calo è quantificato in circa il 20%. L'appello. L'Acea, nel giorno in cui la Commissione europea presenterà il Chips Act, esorta quindi le istituzioni di Bruxelles a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle forniture estere di semiconduttori per evitare che in futuro si manifestino gli stessi problemi dell'anno scorso. Inoltre, ribadisce per l'ennesima volta ...

