Meloni senza freni | ' Mi candido a guidare il centro - destra alla vittoria alle prossime elezioni'

Advertising

matteorenzi : Salvini ha scambiato la ricerca del Presidente della Repubblica con quella del super ospite a Sanremo. Si è mosso s… - PsicLogicMente : @repubblica Se ne deduce che se il vaccino (per assurdo) fosse stato un dettame religioso, senza alcun fondamento s… - 1IsabellaMilani : @CatiaMamone @GiorgiaMeloni La vicinanza della Meloni è con o senza mascherina? - MonasteroFJ : @DaniloM1994 O anche meglio... La logica della Meloni senza senso. - MonasteroFJ : @DaniloM1994 Riformulo: La Meloni senza senso della logica -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni senza

"I rapporti personali con Matteo Salvini e Giorgiasono sempre stati molto cordiali, le valutazioni politiche non sempre coincidono. Del resto, ... sono pronto a farlo,escludere nessuno, ...Così Giorgia, ospite di lastampa.it. 'Mi candido a guidarlo? Sì, ma questo dipende dagli italiani'. 'Ero neutrale rispetto all'elezione di Draghi al Quirinale , sulla rielezione di Mattarella ...(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "I rapporti personali con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono sempre stati molto ... Se necessario, sono pronto a farlo, senza escludere nessuno, ovviamente".Middle placement Mobile Facciamo una rapida carrellata per capire con chi sta scendendo in piazza il partito di Giorgia Meloni: solo pochi giorni fa ... associazione solidaristica pro-migranti Como ...