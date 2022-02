Meloni insiste: «Non vaccino mia figlia». La teoria sui rischi di morire per Covid e per i fulmini, Burioni smonta tutto (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha scatenato una lunga scia di polemiche l’affermazione che la presidente di Fratelli d’Italia ha affidato a La Stampa. «Non vaccinerò mia figlia – aveva detto Giorgia Meloni – perché le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine». Domenica scorsa, ospite della trasmissione di La7 Non è l’arena condotta da Massimo Giletti, aveva affermato chiaramente: «Io non vaccinerò Ginevra e lo rivendico. Mi spaventa come affrontiamo il dibattito sui vaccini in Italia: definirlo ideologico sarebbe già qualcosa, qui siamo alla religione». Dichiarazioni che hanno creato sconcerto, specie in certa comunità scientifica che non è stata ad ascoltare in silenzio. Spicca il commento di Roberto Burioni che in un tweet ha riportato i dati sui casi menzionati da Meloni. «Tra il ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha scatenato una lunga scia di polemiche l’affermazione che la presidente di Fratelli d’Italia ha affidato a La Stampa. «Non vaccinerò mia– aveva detto Giorgia– perché le possibilità che un ragazzo muoia disono le stesse che muoia colpito da un fulmine». Domenica scorsa, ospite della trasmissione di La7 Non è l’arena condotta da Massimo Giletti, aveva affermato chiaramente: «Io non vaccinerò Ginevra e lo rivendico. Mi spaventa come affrontiamo il dibattito sui vaccini in Italia: definirlo ideologico sarebbe già qualcosa, qui siamo alla religione». Dichiarazioni che hanno creato sconcerto, specie in certa comunità scientifica che non è stata ad ascoltare in silenzio. Spicca il commento di Robertoche in un tweet ha riportato i dati sui casi menzionati da. «Tra il ...

Advertising

Antigon25386936 : @GiuliaCortese1 #Meloni non solo manca di proteggere sua figlia, che è il dovere di ogni genitore, ma pur avendo po… - J_Radetzky : @boni_castellane REPUBBLICA che insiste sulla Meloni fascista è un controsenso in termini. - valkeasusi : Voto cdx ma poi i voti vanno al PD perché la preferenza mica la puoi mettere eheheh - Peppezappulla : RT @massimotwiter1: @Ensi2000 @jachedeleo @liliaragnar Bene, oltre la Meloni dia Lei una alternativa. Magari se proprio insiste per ora poi… - massimotwiter1 : @Ensi2000 @jachedeleo @liliaragnar Bene, oltre la Meloni dia Lei una alternativa. Magari se proprio insiste per ora… -