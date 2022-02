Meloni: «Ho già sentito Berlusconi, Salvini no. Sulla guida del centrodestra decidono gli italiani» (Di martedì 8 febbraio 2022) Due giorni fa ha sentito Silvio Berlusconi ed è «pure arrivato un invito da Mediaset». Con Matteo Salvini, invece, non si sente da prima del voto per Sergio Mattarella e «non abbiamo incontri previsti». Ma, ha spiegato, «ci chiariremo». Sebbene i rapporti fra i partiti del centrodestra restino complessi, Giorgia Meloni è «fiduciosa» che alle prossime elezioni vinca «una proposta di centrodestra». «Lavoro per questo», ha chiarito, ammettendo che, sì, si candida a guidarla, «ma – ha precisato – questo lo decidono gli italiani». Meloni: «FdI va molto bene, il resto della coalizione…» Ospite del direttore de La Stampa Massimo Giannini, a 30 minuti al Massimo, Meloni ha affrontato a tutto tondo i temi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Due giorni fa haSilvioed è «pure arrivato un invito da Mediaset». Con Matteo, invece, non si sente da prima del voto per Sergio Mattarella e «non abbiamo incontri previsti». Ma, ha spiegato, «ci chiariremo». Sebbene i rapporti fra i partiti delrestino complessi, Giorgiaè «fiduciosa» che alle prossime elezioni vinca «una proposta di». «Lavoro per questo», ha chiarito, ammettendo che, sì, si candida arla, «ma – ha precisato – questo logli».: «FdI va molto bene, il resto della coalizione…» Ospite del direttore de La Stampa Massimo Giannini, a 30 minuti al Massimo,ha affrontato a tutto tondo i temi ...

