Mayer oro nel superG alle Olimpiadi di Pechino davanti a Cochran-Siegle Male Paris e Innerhofer

Advertising

Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Mathias Mayer vince il Super G, entra nella storia. L'austriaco è il primo sciatore a vincere l'oro… - Corriere : Mayer colleziona un altro oro nel superG alle Olimpiadi. Male l’Italia, Paris affonda - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Mathias Mayer vince il Super G, entra nella storia. L'austriaco è il primo sciato… - zizionice : RT @neveitalia: Mayer campione olimpico di SuperG, Federica Pellegrini gli consegna l'oro - Pechino 2022 - Piergiulio58 : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Mathias Mayer vince il Super G, entra nella storia. L'austriaco è il primo sciatore a vincere l'oro nello… -

Ultime Notizie dalla rete : Mayer oro

Rai Sport

Litiga col cancelletto al via, poi lo apre e nessuno lo vede più. Matthias, bronzo ieri in discesa , va a prendersi l'olimpico nel superG (in 1'19''94) ribadendo il titolo di 4 anni a fa a PyeongChang. L'austriaco, 32 anni, che diventa l'unico ad aver vinto 3 ...Per Matthiassi tratta della terza medaglia d'consecutiva alle Olimpiadi Invernali dopo l'nella discesa libera a Sochi 2014 e l'nel SuperG di PyeongChang nel 2018. SuperG, grande ...VIDEO PECHINO 2022 - Matthias Mayer si conferma campione olimpico in Super G ... a consegnargli la medaglia d'oro.Mayer, der 2014 Gold in der Abfahrt in Sotschi und 2018 im Super-G in PyeongChang holte, triumphierte in 1:19,94 vor dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle mit nur 4 Cent Rückstand und dem Norweger Aleksa ...