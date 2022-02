Maturità, il CSPI boccia la seconda prova scritta. "Rischio disparità a causa della dad" (Di martedì 8 febbraio 2022) Un parere negativo sulla seconda prova scritta all'esame di Maturità è arrivato dal Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Il CSPI suggerisce al ministro Patrizio Bianchi anche di ripristinare ... Leggi su quotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Un parere negativo sullaall'esame diè arrivato dal Consiglio superiorePubblica Istruzione. Ilsuggerisce al ministro Patrizio Bianchi anche di ripristinare ...

