Mattino 5, Federica Panicucci: “Sono viva per miracolo. Se il vetro non avesse retto forse oggi non sarei qui a raccontarlo” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Sono viva per miracolo”. Così aveva scritto nelle scorse ore Federica Panicucci in una storia su Instagram, dopo che a Milano la sua auto era stata colpita da una tegola a causa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato il capoluogo lombardo nella giornata di lunedì 7 febbraio. “Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno – ha aveva detto pubblicando le foto della vettura danneggiata -. Per fortuna il vetro a resistito. Sono viva per miracolo“. oggi, nella puntata di Mattino 5, la conduttrice è tornata a parlare di quanto accaduto: “Un grande spavento, ma per fortuna sto bene – ha esordito -. Fortunatamente il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “per”. Così aveva scritto nelle scorse orein una storia su Instagram, dopo che a Milano la sua auto era stata colpita da una tegola a causa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato il capoluogo lombardo nella giornata di lunedì 7 febbraio. “Questo è il tetto didella mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno – ha aveva detto pubblicando le foto della vettura danneggiata -. Per fortuna ila resistito.per“., nella puntata di5, la conduttrice è tornata a parlare di quanto accaduto: “Un grande spavento, ma per fortuna sto bene – ha esordito -. Fortunatamente il ...

