Matteo Orfini: "La crisi del M5s spinga Letta a dire sì al proporzionale" (Di martedì 8 febbraio 2022) Matteo Orfini, la crisi del M5s indica al Pd l'ora del proporzionale? "Sì, non solo la crisi dei grillini ma anche la fatica dei partiti in questa fine legislatura dimostra che l'organizzazione in coalizione forzate non interpreta più l'interesse del paese". Ma il M5s rischia di essere una palla al piede per il Pd. "Il problema non sono loro, ma il tentativo di costruire una coalizione che tenga insieme da Conte a Renzi, fino a Calenda, Fratoianni, Bonino. Mentre avremmo bisogno che ognuno rafforzasse il proprio profilo per misurarsi con gli elettori. Per questo serve il proporzionale". Ma Enrico Letta non è d'accordo. "Il Pd ha scelto il proporzionale formalmente quando lo ha legato al taglio dei parlamentari. Letta è il ...

