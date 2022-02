Mascherine FFP2, l’esperto: “Va usata una sola volta e per un massimo di sei ore, poi va buttata” (Di martedì 8 febbraio 2022) "La mascherina FFP2 a scuola va usata una sola volta e per un massimo di 6 ore. Poi va buttata. Se però si utilizza il dispositivo di protezione sui mezzi pubblici per raggiungere l'istituto questo tempo va calcolato: se è di circa 30 minuti non inciderà molto, ma se il ragazzo è un pendolare e sta sull'autobus o sul treno più tempo, allora una sola mascherina non basta perché si supereranno le 6 ore". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022) "La mascherinaa scuola vaunae per undi 6 ore. Poi va. Se però si utilizza il dispositivo di protezione sui mezzi pubblici per raggiungere l'istituto questo tempo va calcolato: se è di circa 30 minuti non inciderà molto, ma se il ragazzo è un pendolare e sta sull'autobus o sul treno più tempo, allora unamascherina non basta perché si supereranno le 6 ore". L'articolo .

