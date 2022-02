Mascherine all’aperto, il Centro europeo per il controllo delle malattie: Necessarie se non c’è distanziamento (Di martedì 8 febbraio 2022) “In ambienti all’aperto in cui il distanziamento non è possibile, va considerato l’utilizzo di Mascherine per il viso“, per limitare la trasmissione di Covid-19. A sottolinearlo è il documento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ‘Considerations for the use of face masks in the community in the context of the Sars-CoV-2 Omicron variant of concern’. Omicron, si legge, “ha un significativo vantaggio di diffusione e un aumento del rischio di trasmissione domestica rispetto a Delta”. Inoltre è più stabile su superfici plastiche e pelle umana rispetto al ceppo Wuhan e al Delta. In particolare, si legge nel rapporto Ecdc, “dati sperimentali recenti non sottoposti a revisione paritaria indicano che Omicron è più stabile ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 febbraio 2022) “In ambientiin cui ilnon è possibile, va considerato l’utilizzo diper il viso“, per limitare la trasmissione di Covid-19. A sottolinearlo è il documento delper la prevenzione e il(Ecdc) ‘Considerations for the use of face masks in the community in the context of the Sars-CoV-2 Omicron variant of concern’. Omicron, si legge, “ha un significativo vantaggio di diffusione e un aumento del rischio di trasmissione domestica rispetto a Delta”. Inoltre è più stabile su superfici plastiche e pelle umana rispetto al ceppo Wuhan e al Delta. In particolare, si legge nel rapporto Ecdc, “dati sperimentali recenti non sottoposti a revisione paritaria indicano che Omicron è più stabile ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Minchia oh, son riusciti a far togliere le mascherine all'aperto ?? - TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - Agenzia_Ansa : È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territori… - BonomiGiuseppe : RT @AStramezzi: Forse frainteso il lancio di SkyTG24 dal 10 non più mascherine all’aperto solo per i vaccinati con tripla dose? Dopo averc… - Mammarihaus : RT @mgmaglie: Ottimo segno, si affannano a dire virologi rimasti senza argomenti, le #mascherine all'aperto non servono più. Peccato che le… -