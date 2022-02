Mascherine all’aperto e al chiuso, quando c’è obbligo e cosa cambia da 11 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mascherine all’aperto, stop all’obbligo da venerdì 11 febbraio ma bisogna comunque portarle sempre con sé. Le Mascherine restano obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo e all’aperto in caso di assembramenti. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Mentre si attendono decisioni riguardo allo stato d’emergenza in scadenza il 31 marzo. Intanto il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato che “in Campania saremo come al solito più prudenti che nel resto d’Italia e credo sia ragionevole avere qualche settimana in più di obbligo della mascherina”. L’ORDINANZA – Nell’ordinanza del ministro della Salute si legge che “fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –, stop all’da venerdì 11ma bisogna comunque portarle sempre con sé. Lerestano obbligatorie alfino al 31 marzo ein caso di assembramenti. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Mentre si attendono decisioni riguardo allo stato d’emergenza in scadenza il 31 marzo. Intanto il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato che “in Campania saremo come al solito più prudenti che nel resto d’Italia e credo sia ragionevole avere qualche settimana in più didella mascherina”. L’ORDINANZA – Nell’ordinanza del ministro della Salute si legge che “fino al 31 marzo 2022 è fattosull’intero territorio ...

