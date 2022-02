Mascherine all'aperto: come funziona in Europa. Dalla Francia alla Germania (Di martedì 8 febbraio 2022) In Italia cade l' obbligo di Mascherine all'aperto dall'11 febbraio. Ma cosa succede nel resto del mondo? Ecco una guida, partendo dai paesi europei. Francia Restrizioni anti Covid allentate, dal 2 ... Leggi su quotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) In Italia cade l' obbligo diall'dall'11 febbraio. Ma cosa succede nel resto del mondo? Ecco una guida, partendo dai paesi europei.Restrizioni anti Covid allentate, dal 2 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | In zona bianca dall'11 febbraio senza mascherine. Lo ha detto all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andre… - RaphaelRaduzzi : Minchia oh, son riusciti a far togliere le mascherine all'aperto ?? - TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - PulcinoRossoner : RT @sbruffino: Comunque, forse non avranno salvato vite umane, ma almeno alcuni di loro hanno speso 5 volte di più di quanto costavano le m… - sevensalerno : Campania: il Governatore inaugura i lavori di ampliamento dell’aeroporto e impone mascherine all’aperto fino a fine… -