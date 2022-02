“Mascherine all’aperto almeno fino alla fine di febbraio”. Il solito De Luca rovina la festa (peggio di Speranza) (Di martedì 8 febbraio 2022) Salerno, 8 feb – Se c’è qualcuno peggio del ministro della Salute Roberto Speranza è il governatore Vincenzo De Luca, che rovina la festa alla Campania: “Mascherine all’aperto almeno fino alla fine di febbraio“. Mentre il governo si decide ad allentare obblighi e restrizioni, visto il crollo dei contagi e il calo dei ricoveri, lo “sceriffo” dem si accanisce sui campani. “Mi sembra irresponsabile ora, che ci avviamo verso le feste di Carnevale, togliere l’obbligo della mascherina”, dichiara a margine dell’inaugurazione dei lavori di ampliamento della pista dell’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno. De Luca gela i campani: “Terremo l’obbligo delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 febbraio 2022) Salerno, 8 feb – Se c’è qualcunodel ministro della Salute Robertoè il governatore Vincenzo De, chelaCampania: “di“. Mentre il governo si decide ad allentare obblighi e restrizioni, visto il crollo dei contagi e il calo dei ricoveri, lo “sceriffo” dem si accanisce sui campani. “Mi sembra irresponsabile ora, che ci avviamo verso le feste di Carnevale, togliere l’obbligo della mascherina”, dichiara a margine dell’inaugurazione dei lavori di ampliamento della pista dell’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno. Degela i campani: “Terremo l’obbligo delle ...

RaphaelRaduzzi : Minchia oh, son riusciti a far togliere le mascherine all'aperto ?? - TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - Agenzia_Ansa : È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territori… - CarloF0554ti : @dukana2 Serve la narrazione della 'nuova fase'. Quando basterebbe dire 'all'aperto tenete le mascherine quando sie… - BBilanShit : RT @Tg3web: Stop alle mascherine all'aperto a partire da venerdì, senza distinzione di colore della regione. Attesa per oggi l'ordinanza de… -