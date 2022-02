Marsiglia, Milik: 'Mercato? Qui sono felice. Vi spiego che è successo a gennaio' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Arkadiusz Milik, attaccante del Marsiglia, parla delle voci sul suo futuro apparse a gennaio: "Non ho mai pensato di lasciare Marsiglia... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Arkadiusz, attaccante del, parla delle voci sul suo futuro apparse a: "Non ho mai pensato di lasciare...

Advertising

DiMarzio : #Ligue1, ?@OM_Officiel? | #Milik fa tripletta e scaccia le critiche: nessuno nel XXI secolo ha fatto meglio di lui… - infoiteconomia : Marsiglia, Milik: “Ho sempre creduto in me stesso, non ho dubbio sulle mie capacità” - CalcioPillole : Le parole dell'ex attaccante del #Napoli all'#Equipe. - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: MARSIGLIA - Milik: 'Mai dubitato delle mie capacità, non ho pensato di lasciare la squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MARSIGLIA - Milik: 'Mai dubitato delle mie capacità, non ho pensato di lasciare la squadra' -