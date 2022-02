Marquez e la nuova Honda: 'Cambiata in tutto. Se corro, è per giocarmi il Mondiale' (Di martedì 8 febbraio 2022) La nuova Honda MotoGP 2022 ha una livrea rivista e anche un design rinnovato rispetto al passato. L'occasione giusta per rivedere anche un nuovo Marc Marquez, dopo le vicissitudini degli ultimi due ... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 febbraio 2022) LaMotoGP 2022 ha una livrea rivista e anche un design rinnovato rispetto al passato. L'occasione giusta per rivedere anche un nuovo Marc, dopo le vicissitudini degli ultimi due ...

Advertising

xxxhgio : RT @SkySportMotoGP: Honda in MotoGP, la nuova moto di Marc Marquez e Pol Espargaró. FOTO e VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https://t.co… - Gazzetta_it : Marquez e la nuova Honda #MotoGP: “Cambiata in tutto. Se corro, è per giocarmi il Mondiale” - andreastoolbox : Honda HRC in MotoGp, la nuova moto di Marc Marquez e Pol Espargarò. Foto e Video | Sky Sport - SkySportMotoGP : Honda in MotoGP, la nuova moto di Marc Marquez e Pol Espargaró. FOTO e VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - sportli26181512 : Honda in MotoGP, la nuova moto di Marc Marquez e Pol Espargaró. FOTO e VIDEO: Vecchie ambizioni, nuova moto: il tea… -