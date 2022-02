Marijuana legale, quanto è cresciuto il mercato negli ultimi anni (Di martedì 8 febbraio 2022) Il mercato della cannabis ‘light’ in Italia ha origini molto recenti, che risalgono all’entrata in vigore della Legge n. 242 del 2016; il provvedimento, finalizzato alla promozione della filiera agroindustriale della canapa, ha dato impulso alla nascita di un settore merceologico di nicchia ma che, ad oggi, coinvolge un numero significativo di imprese e lavoratori. Anche in termini di fatturato, il comparto – pur avendo enormi margini di crescita – fa registrare cifre già significative; secondo quanto riportato dal portale MilanoFinanza in un articolo pubblicato a maggio dello scorso anno, il fatturato sarebbe di circa 44 milioni di euro l’anno. Il volume d’affari, si legge, potrebbe essere addirittura decuplicato, secondo le stime elaborate da Davide Fortin, ricercatore all’Università Sorbona di Parigi e collaboratore di MPG Consulting ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 febbraio 2022) Ildella cannabis ‘light’ in Italia ha origini molto recenti, che risalgono all’entrata in vigore della Legge n. 242 del 2016; il provvedimento, finalizzato alla promozione della filiera agroindustriale della canapa, ha dato impulso alla nascita di un settore merceologico di nicchia ma che, ad oggi, coinvolge un numero significativo di imprese e lavoratori. Anche in termini di fatturato, il comparto – pur avendo enormi margini di crescita – fa registrare cifre già significative; secondoriportato dal portale MilanoFinanza in un articolo pubblicato a maggio dello scorso anno, il fatturato sarebbe di circa 44 milioni di euro l’anno. Il volume d’affari, si legge, potrebbe essere addirittura decuplicato, secondo le stime elaborate da Davide Fortin, ricercatore all’Università Sorbona di Parigi e collaboratore di MPG Consulting ...

